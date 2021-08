per Mail teilen

Die Polizei sucht eine 20 bis 25 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, die gestern eine 79-jährige Frau in Idar-Oberstein betrogen haben soll. Das Opfer hatte der mutmaßlichen Täterin einen fünfstelligen Betrag übergeben. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein falscher Polizeibeamtin bei der Seniorin angerufen und ihr vorgespielt, sie könne Opfer von Einbrechern werden. Zu ihrem Schutz müsse sie Schmuck und Bargeld sichern und jemandem übergeben. Laut Polizei Idar-Oberstein ist die mutmaßliche Betrügerin etwa 1 Meter 80 groß und sehr schlank. Sie trug eine enganliegende schwarze Hose und ein schwarzes Shirt. Die Täterin sprach akzentfreies Hochdeutsch. In den vergangenen Tagen habe es immer wieder solche Anrufe gegeben, so die Polizei. Auch sogenannte Schockanrufe, bei der die Betrüger die Schreckmomente der Angerufenen nutzen.