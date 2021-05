per Mail teilen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Schmuckfirma in Idar-Oberstein eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten sie zunächst, mehrere Fenster und Rollläden aufzubrechen. Weil das misslang, hebelten sie auf dem Dach eine Luke auf. Die Einbrecher stahlen mehrere hundert Kilo Kupferketten. Die Polizei schätzt das Diebesgut und den Sachschaden auf jeweils mehr als 10.000 Euro.