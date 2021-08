per Mail teilen

Unbekannte Diebe haben am Wochenende in Idar-Oberstein Kupferrohre aus einem Unternehmen für Sanitärbedarf gestohlen. Nach Angaben der Polizei haben die Rohre einen Wert im höheren fünfstelligen Bereich. Zum Verladen des Diebesguts verwendeten die Täter demnach zwei vorgefundene Gabelstapler. Um die Rohe wegzubringen war laut Polizei ein Lastwagen erforderlich. Hinweise von Zeugen an die Kripo Idar-Oberstein.