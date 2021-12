150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ist nach ersten Schätzungen der Polizei Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ein Dachstuhl habe am Sonntagabend gegen 23 Uhr aus noch unklarer Ursache Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es sei niemand verletzt worden. Die Bewohner waren nicht im Haus, als der Brand ausbrach. Der Dachstuhl brannte vollkommen aus, die Wohnungen darunter seien derzeit nicht nutzbar, so die Polizei. Etwa 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.