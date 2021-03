In Wiesbaum in der Verbandsgemeinde Gerolstein ist gestern Abend eine Biogasanlage in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war ein Großaufgebot an Feuerwehren nötig, um den Brand zu löschen. Es sei niemand verletzt worden. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Gas- und Luftmessungen seien unauffällig gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden im sechsstelligen Bereich liegt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen laufen. mehr...