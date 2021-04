Auch in diesem Jahr wird es in Idar-Oberstein keinen Altstadtlauf geben. Wie die Stadt mitteilte, sei die Lage durch die Corona-Pandemie zu unübersichtlich. Die Vorbereitungen für den Lauf am 26. Juni seien so nicht leistbar. Schon im vergangenen Jahr war der Lauf wegen Corona ausgefallen. Am Altstadtlauf beteiligen sich sonst mehrere hundert Menschen jeden Alters.