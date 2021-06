per Mail teilen

Es ist der Traum vieler Eisenbahn-Freunde: Die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn von Büchenbeuren nach Hermeskeil. Doch die Interessengemeinschaft fühlt sich ausgebremst.

Felix Jacob und seine Eisenbahn-Freunde von der Interessengemeinschaft Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald sind rührig. Im zweiten Halbjahr vergangenen Jahres haben sie bei 62 Arbeitseinsätzen auf dem stillgelegten Teilstück zwischen Morbach und Büchenbeuren mehr als 1.700 Stunden ehrenamtlich gearbeitet. Die Gleise mussten freigeschnitten werden.

Die IG Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald schneidet die Schienen bei Bischofsdhron frei. Nationalparkbahn Hunsrück- Hochwald GmbH

Weil der Verein nur ein Betretungsrecht hat, dürfen sie keine Schienenfahrzeuge einsetzen. "Wir müssen alles per Hand und zu Fuß machen", sagt Felix Jacob. Das erschwere die Arbeiten natürlich. Die ersten 19 Kilometer zwischen Büchenbeuren und Morbach seien schon freigeschnitten. "Wenn man dann in Büchenbeuren ankommt, kann man in Morbach direkt wieder anfangen."

Dabei würden die Eisenbahnfreunde gerne richtig loslegen, damit bald Züge auf der 50 Kilometer langen Strecke entlang des Nationalparks die Touristen in die Region bringen.

Auf der Hunsrückbahn gibt es seit 1984 bzw. 2003 keinen regelmäßigen Personen- bzw. Güterverkehr mehr. Der Abschnitt Morbach - Hermeskeil ist seit 1998, die Abschnitte Hermeskeil - Türkismühle und Büchenbeuren - Morbach sind seit 2014 stillgelegt. (Quelle: Deutsche Bahn)

Die Bahnhöfe Hinzerath und Deuselbach, die an der Strecke liegen, hat die IG Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald schon gekauft. SWR Eva Britz

Bahnhöfe Deuselbach und Hinzerath gekauft

Zwei alte Bahnhöfe an der Strecke haben die Eisenbahn-Freunde auch schon gekauft: Hinzerath und Deuselbach. Auch die müssen noch renoviert werden. Es gibt also viel zu tun für die mehr als 100 Mitglieder der Interessengemeinschaft, die sich 2017 gegründet hat.

Sie ist ein Zusammenschluss der beiden Vereine "Historische Eisenbahn Hunsrück“ und "Pro Hochwald- und Hunsrückbahn". Eines beklagen die Eisenbahnfreunde: Sie kriegen keinerlei Unterstützung vom Land. Auch die Verhandlungen mit der DB Netz AG über den Pachtvertrag seien aus diversen organisatorischen Gründen ins Stocken geraten.

"Die Unterstützung des Landes ist gleich Null."

Landesregierung setzt auf Schiene

Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag klar für die Schiene ausgesprochen. "Um die Anbindung der Hunsrückregion zu verbessern, halten wir daran fest, die Hunsrückbahn zu reaktivieren. Hierzu wird das durch das Eisenbahnbundesamt laufende Planfeststellungsverfahren bis zur Erlangung des Baurechts abgeschlossen und ggf. ein in Stufen wirkendes Konzept zur Inbetriebnahme als regionale Erschließungsachse entwickelt", heißt es im Koalitionsvertrag.

Die Landesregierung setzt auch auf die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn. Dabei handelt es sich allerdings um die etwa 63 km lange Strecke zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren mit Anbindung zum Flughafen Hahn. Doch auch da tut sich nach Worten von Felix Jacob von der IG Nationalparkbahn wenig.

Bezüglich der Nationalparkbahn von Büchenbeuren nach Hermeskeil liegt nach Mitteilung des Landes "für die 50 Kilometer lange stillgelegte Strecke kein valides Reaktivierungs-Konzept eines interessierten Betreibers vor."

Zeitliche Prognose schwierig

Für Felix Jacob ist eine zeitliche Prognose für die Nationalparkbahn schwierig. Jetzt hänge alles vom Pachtvertrag mit der DB Netz AG ab. Wenn der abgeschlossen sei, dann könnten die nötigen Arbeiten gemacht werden. Technisch sei das in einem Jahr möglich.

Aber oft sei die Bürokratie die größere Hürde. Felix Jacob ist dennoch optimistisch. Er sieht in der Touristenbahn viel Potenzial. Auch das Kostenrisiko sei nicht so hoch. Denn der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Nord habe einen "Topf für touristische Verkehre".