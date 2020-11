Landräte aus der Region Trier setzen sich bei Wirtschaftsminister Wissing für die Reaktivierung der Hunsrückbahn ein. Die Landräte der Kreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Rhein-Hunsrück und Bad Kreuznach bitten in einem Brief an Wissing um ein Gespräch.

Die Menschen im Hunsrück hätten einen Anspruch auf gleichwertige Lebensbedingungen, heißt es in dem Brief der Landräte. Dazu gehöre auch eine moderne Verkehrsanbindung. Die Landräte fordern eine Reaktivierung der Hunsrückbahn auf der Strecke von Langenlonsheim über Morbach bis Hermeskeil mit Anbindung an den Flughafen Hahn. Das zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bahn vereinbarte Milliardenprojekt Starke Schiene könne zur Finanzierung der Hunsrückbahn beitragen, so die Landräte.