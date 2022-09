per Mail teilen

Die Freibadsaison ist eigentlich schon so gut wie beendet, aber man kann trotzdem noch tierisch Spaß beim Schwimmen haben - auch wenn das Wasser kälter ist. Im Panoramabad Leiwen an der Mosel durften am Sonntag Hunde Bahnen ziehen.

Mitmachen durften nur sozialverträgliche Hunde, deren Frauchen und Herrchen einen gültigen Impfnachweis und eine Haftpflichtversicherung für ihren Vierbeiner nachweisen konnten.