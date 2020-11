per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein will verstärkt gegen Hundekot in Grünanlagen, auf Spielplätzen und auf Fußwegen vorgehen. Beim Ordnungsamt seien in den vergangenen Wochen mehrfach Beschwerden über teils extreme Verschmutzungen durch Hundekot eingegangen, teilte die Stadt mit. Hundekot nicht zu entfernen stelle eine Ordnungswidrigkeit dar. Diese könne mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.