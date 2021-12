per Mail teilen

In der Gegend um Tellig im Hunsrück sind seit Oktober nach Polizeiangaben mehrere Hunde vergiftet worden. Ein Hund sei an den Folgen der Vergiftung verstorben. Die Polizei appelliert an Hundehalter, beim Spazierengehen auf Giftköder zu achten und die Polizei dann sofort zu informieren.