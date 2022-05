Hund reißt brütenden Schwan

Am Moselufer in Neumagen-Dhron hat ein Hund einen brütenden Schwan angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schwan durch die Bisswunden so schwer verletzt, dass er in der Nähe seines Nestes starb. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Hafens und Campingplatzes Neumagen-Dhron einen freilaufenden Hund gesehen haben. Die Polizei weist darauf hin, dass Hunde am Moselufer vor allem in der Nähe zu Brutplätzen von Wildvögeln angeleint werden müssen. Schwäne haben zwischen März und Juni Brutzeit.