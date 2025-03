Hund beißt zwei Passanten in Trierer Park

per Mail teilen

Im Wilhelm-Rautenstrauch-Park in Trier hat ein Hund zwei Menschen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend biss der Hund gleich zwei Passanten im Wilhelm-Rautenstrauch-Park in der Trierer Innenstadt. Nach Angaben der Polizei waren diese vollkommen ahnungslos an der amerikanischen Bulldogge vorbeigegangen.

Hund beißt Frau in Hand

Laut Polizei biss der Hund eine Frau in die Hand. Wer die zweite verletzte Person ist, ist laut Polizei nicht bekannt. Zudem sei unklar, wie schwer diese verletzt sei. Er und auch der Zeuge, der die Polizei gerufen hatte, waren nicht mehr da als die Einsatzkräfte kamen.

Halter will Hund der Polizei nicht aushändigen

Um zu verhindern, dass der Hund noch weitere Personen angreift, nahm die Polizei den Hund mit. Der Halter sei damit nicht einverstanden gewesen, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren möglichen verletzten Personen sowie Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Auch der Anrufer und die zweite verletzte Person sollen sich bei der Polizei Trier unter 0651/983-44150 melden.