Die Tierschutzorganisation Peta hat zwei Hundebesitzer angezeigt. Peta teilte mit, es gehe um einen Vorfall in Bitburg am 11. August und einen am Bostalsee im Saarland am 9. August. In beiden Fällen hätten die Halter ihre Hunde bei heißen Temperaturen im Auto gelassen und damit in Lebensgefahr gebracht. Die Polizei habe die Autos geöffnet, weil die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnten. Peta fordert, dass den Beschuldigten Tierhaltung künftig verboten wird.