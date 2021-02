Bei dem Treffen der EU-Außenminister heute in Brüssel wird ein Thema die Pandemiebekämpfung in Grenzregionen sein. Dabei soll auch über die Initiative beraten werden, die Rheinland-Pfalz zusammen mit Frankreich, Luxemburg und Belgien gestartet hat. Es geht dabei um eine grenzübergreifende Hotspotstrategie. Ziel sei es, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, die Grenzen offen zu halten und gleichzeitig das Infektionsgeschehen einzudämmen. Gelingen soll das mit einem gemeinsam abgestimmten Vorgehen was das Testen betrifft oder die Suche nach Virusmutationen. Die Vorlage aus Rheinland-Pfalz sieht etwa vor, dass Kliniken und andere Arbeitgeber in den Grenzregionen mit einbezogen werden. So könnten Betriebe in Rheinland-Pfalz ihre Beschäftigten aus Lothringen testen. Im französischen Département Moselle hatten sich zuletzt ansteckendere Virusvarianten verbreitet. Die Bundesregierung prüft deshalb verschärfte Regeln an den Grenzen.