Hotelstreit: Stadt legt Berufung gegen Urteil ein

Im Streit um den Pachtvertrag eines Hotels in Hillesheim will die Stadt Hillesheim Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Trier einlegen. Die Stadt hat die Verbandsgemeindeverwaltung in Gerolstein beauftragt, Rechtsmittel einzulegen. Das Landgericht Trier hatte im Oktober die Räumungsklage der Stadt Hillesheim gegen den Pächter des Hotels Augustinerkloster abgewiesen. Die Pflichtverstöße rechtfertigten keine fristlose Kündigung, so der Richter. Die Stadt Hillesheim geht von einem schwerwiegenden Fehlurteil aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Gerolstein. Die Stadt sei weiter der Auffassung, dass der Pächter gegen seine Pflichten verstoßen habe und daher die Kündigung des Pachtverhältnisses rechtens sei. Die Verwaltung hat als Kündigungsgrund unter anderem angegeben, dass die Brandmelder im Haus acht Monate lang nicht gewartet wurden. Außerdem sei bei Starkregen Wasser durch ein offenes Fenster eingedrungen.