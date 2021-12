Viele Touristen haben nach der Hochwasserkatastrophe ihre Buchungen für Hotels und Ferienwohnungen in der Region Trier storniert. Das ergab eine SWR-Abfrage bei den Tourist-Informationen. Die Urlauber befürchteten offenbar, dass es nicht angemessen sei, dorthin zu reisen. Viele Gäste hätten abgesagt, obwohl an der Mosel und in der Eifel viele Orte gar nicht von dem Unwetter betroffen waren. So seien beispielsweise die Besucherzahlen im Dino-Park Teufelsschlucht stark zurückgegangen, so die Touristinfo Felsenland Südeifel. An der Mosel, wo es keine Hochwasserkatastrophe gab, blieben auch die Buchungen aus. Obwohl die Rad- und Wanderwege nutzbar seien. Das sei für die Betriebe, vor allem nach den Schließungen wegen der Corona-Pandemie, eine sehr schwierige Situation. In der Eifel können die Gastgeber ihre Stornierungskosten nach eigenen Angaben bei der Eifel Tourismus GmbH geltend machen. mehr...