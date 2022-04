Hotelbetreiber aus Traben-Trarbach sucht an Corona-Teststationen Personal

per Mail teilen

Daniel Neugart ist Hotelier. Zu Beginn des Jahres pachtet er ein zweites Hotel an der Mosel, kann es aber nicht öffnen. Um Personal zu rekrutieren, geht er ungewöhnliche Wege.

Auf Daniel Neugarts Dachterasse im Hotel "Zur goldenen Traube" in Traben-Trarbach an der Mosel scheint in dieser Woche die Sonne. Eigentlich ideales Wetter für den Saisonstart zu Ostern.

Aber es fehlen Arbeitskräfte. Vom Koch bis zum Servicepersonal. Welche Konsequenzen das haben kann, bekommt Daniel Neugart gerade sehr deutlich zu spüren.

Mitarbeiter an Corona-Teststation gesucht

Eigentlich wollte er schon längst sein zweites Hotel an der Mosel, das er seit März gepachtet hat, eröffnen. Doch der Trabener Hof ist noch geschlossen. Neugart findet kein Personal.

Seit diesem Jahr hat Neugart den Trabener Hof gepachtet. Um Personal für das Hotel zu finden, rekrutiert er Mitarbeiter von Corona-Teststationen. SWR

„Es war extrem schwierig, Personal zu finden.“

Anfragen über die Sozialen Netzwerke und klassische Stellenausschreibungen brachten nichts. Neugart bekam allmählich ziemliche Angst, dass er überhaupt nicht öffnen kann. Schließlich ging er einen total ungewöhnlichen Weg - und zwar zu den Corona-Teststationen.

Saisonkräfte mit Jahresverträgen ausgestattet

Dort spricht er gezielt die Mitarbeiter an, fragt, ob sie für ihn arbeiten wollen. Er weiß, dass viele Mitarbeiter dort vorher in der Gastronomie tätig waren. Und tatsächlich: Neugart rekrutiert gleich mehrere Mitarbeiter aus den Teststationen.

„Allerdings musste ich vielen Saisonkräften einen Jahresvertrag anbieten.“

Für Neugart heißt das: Wenn er sein Hotel im Winter schließen wird, fließt weiter das Geld auf das Konto vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann gar nicht mehr für ihn arbeiten.

Doch diesen finanziellen Verlust muss er in Kauf nehmen, um seine Hotels in der Saison überhaupt vernünftig betreiben zu können, sagt der Hotelier.

Seit 2018 betreibt Neugart die "Goldene Traube" in Traben-Trarbach. Er will dabei auch jüngeres Publikum ansprechen. SWR

Ostern sind die Hotels gut gebucht

Während sein Hotel "Goldene Traube" den Betrieb schon seit März aufgenommen hat, wird er sein neues Hotel wegen des Personalmangels erst am 1. Mai öffnen können.

Eine Ausnahme bilden die Osterfeiertage. Da will er mit seinem kleinen Team beide Hotels für Gäste öffnen. Denn die Nachfrage ist gut.

Und das nicht nur in seinem Hotel, sondern in der gesamtem Region Trier. Das bestätigten die Touristik-Informationen dem SWR.

Zwischen Motivation und Skepsis

Für Neugart heißt das aber nicht, dass er nach zwei schwierigen Jahren - bedingt durch die Corona Pandemie - bald durchstarten kann. Er blickt motiviert, aber auch skeptisch in die Zukunft. Schließlich braucht er Mitarbeiter, um seine Hotels in Zukunft vernünftig betreiben zu können.