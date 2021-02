per Mail teilen

Hoteliers und Gastronomen entlang der Mosel hoffen, zu Ostern wieder Gäste empfangen zu dürfen. Aus der Politik gibt es aber Stimmen, die an einen Osterurlaub 2021 nicht glauben.

Ralf Horstmann betreibt in Bernkastel-Kues das Burgblickhotel. Derzeit darf er nur an Geschäftsreisende Zimmer vermieten. Horstmann würde aber gerne wieder Touristen einen Schlafplatz anbieten, sie in seinem Restaurant und der Bar bewirten.

Doch wann die Hotels und Gastronomiebetriebe an der Mosel wieder regulär öffnen können, ist derzeit noch unklar, obwohl im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 lag. Auch landesweit ging die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen zurück.

"Ich finde das traurig, dass wir nicht jetzt schon loslegen können, wo wir die Marke längst unterschritten haben." Ralf Horstmann, Inhaber Burgblickhotel Bernkastel-Kues

Gastronom Horstmann findet es aber auch logisch, dass das nicht auf Kreisebene geregelt werden kann. Die Gäste, die kommen würden, würden dann ja aus der ganzen Bundesrepublik kommen, so Horstmann. Deswegen macht das seiner Meinung nach keinen Sinn. Dennoch findet er es verfrüht, wenn Politiker schon jetzt sagen, es würde nichts werden mit dem Osterurlaub.

Stimmung ist schlecht

"Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Inzidenz sich bis Ostern nicht weiter heruntergefahren hat, auf ein Niveau, das jetzt angestrebt worden ist", so Horstmann. "Ich bin auch der Meinung, dass wir bei der 50er Inzidenz hätten bleiben können und müssen." Er sei daher hoffungsvoll, dass es an Ostern losgehen könne.

Das sieht auch Markus Reis aus Zeltingen-Rachtig so. Er betreibt dort das Hotel Zeltinger Hof. Die Stimmung ist schlecht.

"Nach mehreren Wochen Lockdown wird es langsam sehr anstrengend hier im Betrieb, man wird müde, man glaubt nicht mehr daran, dass man überhaupt noch mal öffnet." Markus Reis, Hotelier aus Zeltingen-Rachtig

Markus Reis hat ein To-Go-Geschäft eingerichtet. Das könne den fehlenden Umsatz wenigstens ein bisschen abfedern. Dennoch: Seiner Meinung nach müssen die Gaststätten und Hotels spätestens an Ostern wieder öffnen, sonst drohe eine Pleitewelle in der ganzen Branche.

Osterurlaub-Diskussion für Hoteliers unverständlich

Für Markus Reis ist die politische Diskussion darüber, dass der Osterurlaub nicht möglich sein wird, zum jetzigen Zeitpunkt völlig unverständlich.

"Jetzt ist einfach mal Schluss. Wir müssen unsere Betriebe nach dem langen Winter-Lockdown - nach vier Monaten ohne Arbeit - öffnen, ansonsten werden viele Gastronomen die Lust verlieren." Markus Reis, Hotelier aus Zeltingen-Rachtig

Hotelier Reis fordert von der Politik einen klaren Plan, was bei welcher Inzidenz wieder wie möglich ist. "Wir müssen öffnen und wir wollen öffnen", so Reis.

Er könne es nicht nachvollziehen, warum die Politik nicht damit beginne, die Öffnungsszenarien vorzubereiten. "Es hat sich ja schon im letzten Jahr bewiesen, dass die Gastronomie und Hotellerie niemals ein Hotspot für die Übertragung des Coronavirus gewesen ist. Wir sollten also jetzt wieder öffnen können."