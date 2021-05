In Bayern dürfen Hotels ab 21. Mai wieder öffnen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Auch die Gastronomen und Campingplatz-Besitzer in der Region Trier wollen wieder öffnen.

Feiertage wie Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Pfingsten stehen vor der Tür. Aber die Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen in der Region Trier sind, wie in ganz Rheinland-Pfalz, noch leer. Niemand darf laut der aktuellen Corona-Bestimmungen anreisen.

Sabine Schmitz blickt auf ihren leeren Campingplatz in Erden im Kreis Bernkastel-Wittlich. Lediglich ein paar Wohnmobile und Wohnwagen stehen dort - unbewohnt, nur zur Lagerung. Dafür habe sie eine Sondergenehmigung, sagt sie. Seit zehn Jahren betreibt sie den Campingplatz. 130 Wohnwagen und Wohnmobile können hier stehen, während die Urlauber den schönen Blick auf die Weinberge genießen können.

"Mir fehlen meine Gäste. Man kann nichts unternehmen. Es ist bei jedem das Gleiche. Ich sehe das schöne Wetter. Ich sehe den leeren Campingplatz." Sabine Schmitz, Campingplatz-Besitzerin aus Erden

Camping ist coronakonform

Sabine Schmitz ärgert sich darüber, dass sie ihren Campingplatz nicht aufmachen darf. Denn Campen sei coronakonform. Jeder nutze seine eigene Toilette, sein eigenes Bett und die Menschen hielten Abstand.

Außerdem würden viele Camper sich nun illegal in den Wald oder in die Weinberge stellen. Das führe zu viel Müll, der dann in der Natur lande, sagt Sabine Schmitz. Auf einem Campingplatz würde das Campen in einem geordneten Rahmen stattfinden.

Nur die Außengastronomie reicht nicht

Astrid Hau, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes im Kreis Trier-Saarburg, fordert, dass die Lockerungen, die auch in Bayern umgesetzt werden, auch in Rheinland-Pfalz Anwendung finden. Denn nur die Außengastronomie zu öffnen sei einfach zu wenig, weil das Wetter nicht stabil genug sei. Es müsse ein konkreter Plan her, nach dem die Hotels und Gaststätten wieder öffnen könnten - und das schnell.

Benachteiligung gegenüber anderen Bundesländern

Campingplatz-Besitzerin Sabine Schmitz fühlt sich gegenüber den anderen Bundesländern benachteiligt, sagt sie. Denn beispielsweise dürften Campingplatz-Betreiber in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen die Camper schon seit Anfang April wieder auf die Plätze lassen.

"Es ist wichtig, dass wir öffnen, weil sonst die Menschen alle nach Bayern oder Österreich fahren und aus Rheinland-Pfalz wegbleiben." Astrid Hau, Kreisvorsitzende DEHOGA Trier-Saarburg

Selbst gestandene Geschäftsleute kommen an Grenzen

Der Verbandsbürgermeister der VG Cochem-Zell hat sich jetzt in einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt. Zahlreiche Betreiber von Gastronomie und Hotels, seien trotz der Corona-Hilfen am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten. Gerade für eine tourismusstarke Region, wie die Mosel, sei es wichtig, dass klare Perspektiven und Öffnungsmöglichkeiten entwickelt würden.

Rheinland-Pfalz berät über Lockerungen

In Regionen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt, könnte es bald Lockerungen der Corona-Auflagen geben. Darüber will die rheinland-pfälzische Landesregierung am Freitag beraten. Denn die Corona-Infektionszahlen seien seit Ende der letzten Woche stabil rückläufig, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mögliche Lockerungen könnten zum Beispiel den Urlaub in den anstehenden Pfingsferien betreffen.