Hotel Augustiner Kloster in Hillesheim schließt jetzt doch

Das Hotel Augustiner Kloster in Hillesheim in der Vulkaneifel stellt am Sonntag den Betrieb ein. Das teilen die Betreiber auf der Internetseite mit.

Demnach müssen die Gäste das Hotel am Sonntag verlassen. Getätigte Buchungen würden annulliert, Vorauszahlungen erstattet. Grund ist eine gegen das Hotel erwirkte Räumungsklage.

Hintergrund für Schließung ist Rechtsstreit

Besitzerin des Hotels ist die Stadt. Die hatte am Mittwoch einen zwei Jahre währenden Rechtsstreit gewonnen. Die Pächterin des Hotels hatte trotzdem, am Donnerstag (1. Juli) wiedereröffnet, obwohl die Stadt das untersagt hatte. Nun hat sich das Hotel, das flutbedingt saniert wurde, aber doch zur Schließung am Sonntag entschieden.

Das Restaurant im Hotel Augustiner Kloster wurde nach den Flutschäden saniert. SWR Anna-Carina Blessmann

Das Hotel kündigte an, das Pachtobjekt an die Stadt zurückzugeben. Diese will das Haus an eine Hotelbetreiberin aus der Verbandsgemeinde verkaufen.

Das Verhältnis zwischen der Stadt und der Pächterin war offenbar schon lange zerrüttet. Seit Jahren war wohl die Stadt der Auffassung, dass die Pächterin ihre Pflichten verletzt. Im ersten Verfahren hatte sie verschiedene Gründe für eine außerordentliche Kündigung angeführt. Das Oberlandesgericht hält nun einen davon für ausschlaggebend - und zwar einen Sicherheitsmangel. Dabei geht es um die Elektrik und den Brandschutz.