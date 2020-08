In Holsthum in der Südeifel hat am Montag die Hopfenernte begonnen. Der einzige Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz, Andreas Dick, rechnet mit einer guten Ernte.

Hopfenbauer Andreas Dick riecht in seinem Hopfengarten an einer Hopfenranke. dpa Bildfunk Picture Alliance Die Hopfenpflanzen hätten sich gut entwickelt, sagte Dick dem SWR. Die Inhaltswerte, also Aroma- und Bitterstoffe, seien sehr gut. Im Frühjahr habe es genug geregnet. Daher seien die Pflanzen mit der extremen Trockenheit im Juli und August besser klargekommen. Außerdem habe es weniger sehr heiße Tage gegeben. Video herunterladen (3,2 MB | MP4) Ernte dauert vier Wochen Andreas Dick rechnet daher mengenmässig voraussichtlich mit einer etwas größeren Ernte als in den beiden Vorjahren. Vier Wochen lang dauert die Ernte auf der 22 Hektar großen Anbaufläche. Der Hopfen geht an die Bitburger Brauerei.