Hopfenanbau nach Flut teils wieder aufgebaut

In dem von der Flut letzten Sommer stark beschädigten Hopfenanbaugebiet in Holsthum in der Eifel läuft derzeit der Wiederaufbau. Die Flut habe mehr als 22 Hektar Anbaufläche zerstört, teilte der Familienbetrieb in Holsthum mit. Zehn Hektar Fläche seien inzwischen mit neuen Hopfenpflanzen wieder angebaut. Bis auch der Rest der Fläche wieder bepflanzt und aufgebaut sei, werde es noch zwei Jahre dauern. Man werde dem Fluss Prüm am Rand der Hopfenfelder jetzt mehr Raum geben, damit es nicht zu weiteren Überflutungen der Hopfenanbaufläche komme. In Holsthum ist das einzige Hopfenanbaugebiet in Rheinland-Pfalz.