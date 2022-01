Hunsrück und Eifel: Holzpreise auf hohem Niveau

Jahrelang waren die Holzpreise für Waldbesitzer in Eifel und Hunsrück im Keller. Doch seit vergangenem Jahr gibt es so viel fürs Rundholz wie lange nicht.

Schwankungen auf dem Holzmarkt gibt es immer. Doch in den vergangenen Jahren sprechen Experten von regelrechten Kapriolen. Thomas Kopp arbeitet beim Holzmarktservice von Landesforsten in Hermeskeil. Dort wird das Holz aus dem Staatswald vermarktet. Verkauft wird das Holz aus den Wäldern in Eifel und Hunsrück an die Sägewerke in der Region. Zur Region zählt Kopp auch die Wallonie, Luxemburg und die benachbarten Bundesländer- eben alle Orte, die noch mit dem LKW angefahren werden können.

Panikkäufe trieben die Preise nach oben

Jahrelang waren die Preise im Keller, sagt der Experte. Grund war unter anderem der Borkenkäferbefall. Die Lager waren voll mit sogenanntem "Käferholz". Einige Stürme taten das Übrige. Doch im vergangenen Jahr änderte sich die Situation für die Waldbesitzer. Durch die Coronapandemie wurde mehr gebaut, Privatleute investierten in ihre Häuser. Die Nachfrage in den USA und China nach Bauholz war extrem hoch. Mit einem Mal schossen die Preise nach oben.

"Jeder unserer gewerblichen Stammkunden und unserer Privatkunden hat im vergangenen Jahr sein Holz bekommen."

Holz wurde knapp. Johannes Lehnert betreibt in Schweich- Issel ein eher kleineres Sägewerk. Meist verarbeitet er Holz aus der direkten Umgebung. Doch im vergangenen Jahr war er froh, im Westerwald noch 3.000 Festmeter Holz ergattern zu können. Zwar hat er alle Stammkunden und Privatkunden beliefern können, aber es gab auch Wartezeiten bis er liefern konnte.

Kritik an Förderpolitik

Lehnert sieht ein Problem auch in der Förderpolitik der vergangenen 30 Jahre. Großsägewerke wurden gepuscht. Wenn diese Großsägewerke mehr Geld in den USA als hier verdienen, dann verschiffen sie ihr Holz dorthin, sagt Lehnertz. Das fehle dann auf dem heimischen Markt.

Darum sind die Holzpreise explodiert Die Gründe für die massiven Preissteigerungen bei Schnitt- und Bauholz sind vielfältig. Weil viel gebaut wird, gibt es eine anhaltend starke Nachfrage der Bauwirtschaft. Weiterhin wird durch die Corona-Pandemie im privaten Bereich viel gebaut. Die Nachfrage in Baumärkten nach Holz ist weiter hoch. Ein weiterer Grund sind die boomende Exportmärkte. Besonders im Ausland verzeichnet Holz eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage: Sowohl die USA, als auch China und Indien importieren aufgrund einer guten Baukonjunktur große Mengen Holz aus Deutschland. So haben etwa die Exporte von Nadelschnittholz aus Deutschland in die USA im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent zugenommen. Deutschland ist damit für die USA neben Kanada der wichtigste Lieferant für Nadelschnittholz. Der Export von deutschem Bauholz nach China hat sich mehr als verdoppelt. Die hohe Nachfrage hat zur Folge, dass die Preise rasant steigen. Allein bei Bauholz, womit zum Beispiel Dachstühle gefertigt werden, gibt es es eine Preissteigerung um mehr 60 Prozent.

Wie geht es auf dem Holzmarkt weiter?

Ob die Holzpreise weiter so hoch bleiben, hängt von vielen Dingen ab. Die Waldbesitzer wollen nachhaltig wirtschaften und lassen mehr Bäume stehen, nachdem so viele Fichten wegen des Käferbefalls vorzeitig gefällt wurden. Landesforsten will darüber hinaus in den nächsten zwei Jahren weniger Buchen fällen. Den Buchen haben die heißen Sommer zugesetzt. Deshalb versucht Landesforsten nun die Buchenbestände dichter zu lassen. Die Baumkronen sollen geschlossen bleiben, damit weniger Licht auf den Boden fällt und weniger Wasser verdampft. Holz bleibt also ein knappes Gut, erklärt Thomas Kopp vom Holzmarktservice in Hermeskeil. Niedrigere Preise würden da nicht ins Bild passen.

Ein Sturm kann alle Preisvorhersagen kippen

Preisvorhersagen wollen die Experte trotzdem nicht wagen. Ein Sturm und schon sieht das alles ganz anders aus, sagt Peter Wind, Forstamtsleiter in Prüm in der Eifel. Genauso wenig könne man vorhersagen, wie sich die Borkenkäfer Population entwickele. Schnell könne es dann ein größeres Holzangebot geben und die Preise könnten wieder unter Druck geraten.

Verbraucher müssen umdenken

Durch den Klimawandel müssen Wälder umgebaut werden. Das steht fest und das wird Jahrzehnte dauern. Noch immer ist vor allem Fichtenholz als Bauholz gefragt. Da werden Verbraucher umdenken müssen, prognostiziert Sägewerkbesitzer Johannes Lehnert. Dann müsse man vielleicht auch mal ein Mischpaket Holz fürs Dach akzeptieren, in dem Fichtenholz und Douglasienholz sind. Also eben das nehmen, was der Markt hergebe.