Apotheken, Textilwarenhäuser oder Schuhgeschäfte – viele Geschäfte in Trier waren Anfang 1933 in der Hand jüdischer Geschäftsleute. Doch das nahm ein Ende mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten.

Am 27.1.1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Zum Jahrestag wird auch in der Region Trier der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In Trier machte Anfang der 30er Jahre die jüdische Bevölkerung zwar nur etwa 1 Prozent aus. Aber es gab sehr viele jüdische Geschäfte in Trier, die von den Nationalsozialisten arisiert, sprich enteignet wurden. Die jüdischen Geschäfte existierten dann nicht mehr. Gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hielten SA-Leute im April 1933 mit ersten Boykottmaßnahmen Menschen davon ab, in jüdischen Geschäften einzukaufen. Das schafften sie, in dem sie Fotos von ihnen machten und drohten, dies in der Zeitung zu veröffentlichten, erzählt Jutta Albrecht, Historikerin an der Universität Trier:

"Man kann sich vorstellen, was das hieß, wenn dann auch noch der Spruch drunter war: Hier hat Frau sowieso bei den Juden heute eingekauft." Jutta Albrecht, Historikerin an der Universität Trier

Die Boykottmaßnahmen gingen so weit, dass die jüdischen Geschäftsleute sich irgendwann außer Stande sahen, ihr Geschäft noch weiter zu führen. Dann haben sie es mehr oder weniger freiwillig verkauft und sind geflüchtet.

Jüdische Kaufleute wurden vertrieben

So war es zum Beispiel beim ehemaligen jüdischen Kaufhaus Haas, dem heutigen Geschäft "Sinn" in der Fahrstraße. Damals war es das größte jüdische Kaufhaus in der Region im Umkreis von über 100 Kilometern.

Die Besitzer des Kaufhauses kamen mit dem Beginn der Boykottmaßnahmen in sogenannte Schutzhaft. Die Ehefrau einer der Besitzer nahm sich wenige Tage nach der Inhaftierung das Leben. Nach Angaben der Historikerin Jutta Albrecht hatte sie dem psychischen Druck nicht standgehalten. Das gleiche gelte für einen der zwei Besitzer: Albert Haas. Er erlitt während der Boykottmaßnahmen einen Herzinfarkt. Das Geschäft wurde schließlich im Zuge der Arisierung an drei neue Besitzer übergeben. Einer davon war ausgerechnet Franz Duhr, der damalige Präsident der Industrie und Handelskammer in Trier.

Alltägliches Leben der Juden in Trier eingeschränkt

Außer der wirtschaftlichen Not wurde dann auch immer mehr das alltägliche Leben der Juden in Trier eingeschränkt.

"Zum Beispiel, dass Bänke aufgestellt wurden, dass Juden sich nicht mehr drauf setzen konnten, dass das Städtische Schwimmbad für sie geschlossen wurde – also alles das, was vor 1933 ganz normal war." Jutta Albrecht

Diejenigen, die es nicht geschafft haben vor 1938, als die staatliche Arisierung angeordnet wurde, das Land zu verlassen, sind, so Albrecht, früher oder später in die Konzentrationslager deportiert worden. Selbst diejenigen, die nach Luxemburg geflüchtet sind. Der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, hält die Historikern gerade in der heutigen Zeit, in der Antisemitismus wieder zunimmt, für sehr wichtig.

Das Kaufhaus Hägin – jüdischer Ursprung

Auch das in Trier sehr bekannte Kaufhaus Hägin mit der allerersten Rolltreppe, der heutige Kaufhof, hatte jüdische Besitzer. Im Jahr 1931 wurde das Einheitspreisgeschäft ERWEGE in der Fleischstraße gegründet und von zwei jüdischen Geschäftsführern betrieben. Danach holten sie Adolf Hägin aus dem Saarland zu sich in die Firma.

Im Jahr 1935 wurde das Geschäft arisiert und Adolf Hägin wurde zum Eigentümer. In der Nachrkriegszeit wurden die jüdischen Vorbesitzer nach Recherchen von Jutta Albrecht in Presseberichten zwei Jahrzehnte lang nicht thematisiert. Dass der Reichtum von Adolf Hägin und sein gesellschaftliches Ansehen in Trier auf dem Verdienst der jüdischen Kaufleute aufbaut, die durch die Arisierung vertrieben wurden, geriet in Vergessenheit.