Auch am Montag haben sich hunderte Menschen auf dem Weg zum Erbeskopf gemacht. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang spricht von chaotischen Zuständen dort und bittet die Leute fernzubleiben.

Die Polizei habe bereits wieder einige Zufahrtsstraßen zum Erbeskopf abgesperrt. "Man werde der Lage nicht mehr Herr", sagte Thalfangs Verbandsgemeindebürgermeisterin Vera Höfner gegenüber dem SWR. Abstände könnten nicht mehr eingehalten werden, viele Leute trugen außerdem keinen Mund-Nasenschutz.

Höfner hat angekündigt, nun "streng durchzugreifen". Denn bereits am Wochenende herrschte auf dem Erbeskopf ein regelrechtes Verkehrs-Chaos. Die Parkplätze waren überfüllt, die Autos parkten entlang der Landesstraße, für Rettungskräfte war kaum ein Durchkommen mehr möglich.

Trotz des Corona-Lockdowns kamen Augenzeugenberichten zufolge nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung zum Erbeskopf, sondern auch Besucher aus Kaiserslautern, Neuwied oder Wiesbaden.

Kreisverwaltung will Besucherzahl reduzieren

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich will jetzt klären, wie die Besucher in diesem Winter gelenkt und reduziert werden können. So werde beispielsweise mit dem Nationalparkamt besprochen, den Rodelhügel zu schließen, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Gerade dieser habe am Wochenende viele Menschen angelockt.

Auch am Montag kamen viele Familien zum Erbeskopf, um dort zu rodeln. SWR

Außerdem werde geprüft, ob vor Ort strengere Kontrollen durchgeführt und gegebenenfalls Bußgelder für fehlende Mund-Nasen-Schutzmasken oder Falschparker fällig werden.

Behörden appelieren an Vernunft der Menschen

Nach Angaben der Verwaltung ist aber derzeit nicht geplant, das ganze Gelände zu sperren. Eine Sperrung der Parkplätze garantiere außerdem nicht, dass die Besucher ausbleiben. Im Endeffekt, so der Pressesprecher der Kreisverwaltung, sei man auf die Vernunft der Leute angewiesen, damit die Situation auf dem Erbeskopf nicht weiter eskaliere.