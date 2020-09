Mit dem Dolomitbergwerk TKDZ in Wellen an der Obermosel beschäftigt sich jetzt der rheinland-pfälzische Landtag. Nach Beschwerden wegen hoher Staubbelastung hatte ein Landtagsabgeordneter aus Konz eine Anfrage an das Wirtschaftsministerium gestellt.

Die Zufahrtsstraße zum Bergwerk TKDZ in Wellen an der Obermosel ist staubig. In kurzen Abständen fahren große Lkw ins Werk. Sie bringen Bergbauabfälle aus ganz Europa nach Wellen. Vor Ort werden sie auf kleine, offene Lastwagen verladen, die sie in den Bergwerksstollen fahren. Auch Wellener, die nicht unmittelbar neben dem Bergwerk wohnen, leiden unter dem vielen Staub, der dabei aufgewirbelt wird und übers Dorf zieht.

"Teilweise sieht es aus, als würde es brennen. Wenn im Sommer ein Gewitter kommt, mit viel Wind, dann wehen einem die Sandkörnchen ins Gesicht." Edith Kiefer, Anwohnerin

Mit dem Staub aus dem Bergwerk kämen die Menschen prinzipiell zurecht, sagen sie. In den letzten beiden Jahren aber wurde es extrem mit dem Staub.

Eine Staubwolke aus dem Bergwerk zieht über das Dorf. privat

Mehrmals hatte die Gemeindeverwaltung von dem Betreiber des Bergwerks, der Porr AG, mehr Schutzmaßnahmen gefordert. Die Porr AG schaltete daraufhin einen Anwalt ein, so der Beigeordnete Michael Seeck aus Wellen. Würde sich das Werk an die Regeln halten, dann hätte hier keiner ein Problem, ist der Wellener überzeugt.

Künftig auch giftige Abfallstoffe im Bergstollen?

Etwa 75.000 Tonnen Bergabfälle werden im Jahr in Wellen verfüllt. Doch der Staub ist nur das vordergründige Problem, ergänzt Anwohner Josef Kiefer. Die jetzt im Stollen eingelagerten Stoffe seien überwiegend Gipsabfälle, die Staub verursachen. Nun sei aber durchgedrungen, dass künftig auch andere Abfallstoffe dort verfüllt werden sollen. Stoffe, die möglicherweise schädlich oder giftig sind, so die Befürchtung der Anwohner.

Porr AG: "Verfüllen nur genehmigte Stoffe"

Auf die Frage, was genau im Stollen gelagert werden soll, antwortet die Porr AG auf SWR-Anfrage nicht konkret. Sie verweist darauf, dass ihre Nutzung des Stollens von der Bergbaubehörde genehmigt sei und sich das Unternehmen streng an die Auflagen halte. Auf Verbesserungsvorschläge von Einwohnern und Gemeindeverwaltung gehe Firma jedoch nicht ein, so der Vorwurf der Betroffenen. Die Bürger fühlen sich nicht ernst genommen.

"Vertuschung, Ignoranz, Arroganz den Menschen hier gegenüber, das ist die Devise. Keine Stellungnahme zu dem, was geplant ist. Transparenz gleich Null." Josef Kiefer, Anwohner

Deshalb hat der Landtagsabgeordnete Lothar Rommelfanger (SPD) nach den Beschwerden der Menschen eine Anfrage an das Wirtschaftsministerium gestellt. Am Donnerstag ist das Dolomitbergwerk TKDZ und die Porr AG Thema einer Fragestunde im rheinland-pfälzischen Landtag.