Hohe Impfquote in Senioren-und Pflegeheimen in der Region Trier

Viele Senioren- und Pflegeheime in der Region Trier verzeichnen eine hohe Impfquote bei ihren Mitarbeitern. Das ergab eine SWR-Umfrage in Einrichtungen. In manchen Einrichtungen liege die Impfquote der Beschäftigten sogar deutlich über 90 Prozent. Das teilten beispielsweise Heimleitungen von Einrichtungen in Trier, Wittlich, Bernkastel-Kues und Daun mit. Ab Montag gilt eine neue Verordnung, die vorsieht, dass ungeimpfte Mitarbeiter täglich und Geimpfte mindestens alle 14 Tage getestet werden müssen. Das bedeutet für einige Einrichtungen nach Angaben der Heimleitungen aber einen erheblichen Mehraufwand. Einrichtungen wie das Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder und das Altenzentrum Mutter Rosa in Trier würden extra Mitarbeiter abstellen, um die Tests vorschriftsmäßig durchzuführen, heißt es.