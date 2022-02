Ein Hochzeitstag, den kein Mann vergessen kann

per Mail teilen

42 Paare aus der Region Trier wollen sich ab 02.02.2022 das Ja-Wort geben. Doch das Interesse für ein anderes Datum ist noch höher.

Bei einer SWR-Umfrage in Schweich an der Mosel wird eins klar: Hochzeiten an Schnapszahldaten sind beliebt und ziemlich nützlich.