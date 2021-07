Mosel, Saar und Sauer können wegen den angekündigten Regenfällen die nächsten Tage weiter ansteigen. In der Eifel sind bereits Flüsse über die Ufer getreten.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind schon Feuerwehr-Einsätze wegen Überflutungen angelaufen - so in Lünebach, Ehlenz und Bickendorf. Das teilte der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur des Eifelkreises mit. Die Feuerwehren kämpfen gegen die Fluten.

Nach Angaben der Feuerwehr Prüm ist besonders der Bereich zwischen Rommersheim und Lasel vom Hochwasser betroffen. Dabei sei ein Sägewerk überflutet worden. Außerdem seien in Schönecken erste Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit etwa 120 Kräften im Einsatz und versucht das Wasser mit Sandsäcken von den Häusern fernzuhalten.

Bundesstraßen geflutet

Nach SWR-Informationen ist stellenweise die Nims, aber auch die Prüm über die Ufer getreten. Die B257 zwischen Wolsfeld und Irrel und die B50 bei Oberweis sind gesperrt. Wie die Polizei Prüm mitteilte, wurden an einer Straße zwischen Rommersheim und Giesdorf Hochwasserwarnschilder aufgestellt. Der Campingplatz in Oberweis ist teilweise geräumt worden.

Viel Regen vorhergesagt

Bis zum Donnerstag könnten örtlich bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammenkommen, so der Deutsche Wetterdienst. Der Wetterdienst hat vor allem für den Norden von Rheinland-Pfalz teils kräftige Gewitter mit Starkregen angekündigt, lokal sei auch heftiger Starkregen möglich.

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt könnte es von Mittwochnachmittag an auch für Campingplätze in Ufernähe an der Mosel kritisch werden. Derzeitigen Vorhersagen zufolge wird am Pegel Trier die Meldehöhe von sechs Metern voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überschritten.

Moselgemeinden bereiten sich aufs drohende Hochwasser vor

In Bernkastel-Kues wird wegen drohenden Hochwassers an der Mosel eine Veranstaltungsfläche mit Bühne und Umzäunungen abgebaut. In den Moselauen im Stadtteil Kues hätten normalerweise am Wochenende die Picknickkonzerte stattgefunden. Diese sind jetzt abgesagt. Nach Angaben der Stadt Bernkastel-Kues können Besucher sich das Eintrittsgeld zu 100 Prozent beim zuständigen Ticketbetreiber erstatten lassen.

Auch in Kröv wird vorsichtshalber alles geräumt. So wird auch ein Bootsanleger für kleine Privatboote entfernt.

In Reil bauen die Gastronomen ihre Terrassen ab. Sitzbänke sind schon geräumt. Auch der gemeindeeigene Wohnmobilstellplatz wird geräumt. Wer stehen bleibt, tut das auf eigene Gefahr, sagte die Bürgermeisterin.

In Trier- Pfalzel werden die mobilen Hochwasserschutzwände teilweise aufgebaut, teilweise vorbereitet und die Schutztore geschlossen. Pumpen für die Tiefbrunnen werden in Betrieb genommen. Das gilt auch für den Trierer Stadtteil Ehrang. Die Stadtwerke Trier haben alle Einrichtungen und Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, bereits kontrolliert und dafür gesorgt, dass sie einsatzfähig sind.

Mögliche Busausfälle

Aufgrund steigender Pegelstände entlang der Mosel, der Saar, der Sauer und der Prüm rechnet der Verkehrsverbund Trier, VRT,mit Einschränkungen im Linienverkehr.

Ab diesen Mosel-Pegelständen wird es gefährlich

Pegelstand

(Trier) Lage 3,50 Meter Es gilt Normallage. 6 Meter Die Hochwassermeldezentrum in Mainz

wird besetzt. 6,70 Meter Die Mosel tritt in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich)

übers Ufer. 6,80 Meter Die Mosel tritt in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich)

übers Ufer.

Der Campingplatz ist überschwemmt. 6,95 Meter Schifffahrt auf der Mosel wird eingestellt. 7 Meter In Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird der

Hochwasserschutz aufgebaut.

Der Schutz kann laut der Gemeinde das Wasser

bis zu einem Pegel von 11 Meter abhalten.

In Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich)

tritt die Mosel übers Ufer. 7,20 Meter In Reil (Kreis Bernkastel-Wittlich) laufen

erste Keller voll.

Die Moselstraße in der Gemeinde ist überflutet.

Ein Hochwasserschutz gibt es laut

der Gemeinde nicht,

weil dieser zu teuer wäre. 7,35 Meter

(Pegel

Wasserbillig) In Wasserbillig (Luxemburg) läuft das Wasser in

die Gemeinde.

Bereits ab einem Pegel von 3,30 Meter

wird der Fährbetrieb nach Oberbillig eingestellt. 8 Meter In Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden die

Hochwassertore geschlossen.

Dann werden Spundwände eingezogen,

die das Wasser bis zu 10,30 Meter

abhalten können. 8,70 Meter In Zell (Kreis Cochem-Zell) wird die

Hochwassermauer überflutet

und die Altstadt läuft zu. 9 Meter

(Pegel

Zeltingen) In Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist das

Unterdorf überflutet.

Bereits ab 8 Meter sind die Bundesstraße (B53

und eine Tankstelle betroffen. 10 Meter In der Stadt Trier gilt Katastrophensituation. 10,30 Meter

(Pegel

Zeltingen) In Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich)

wird die Altstadt überschwemmt. 10,20 Meter Erste Straßen in Trier-Zewen

werden überschwemmt. 10,33 Meter Dritthöchstes Hochwasser am 23. Januar 1995 10,56 Meter Zweithöchstes Hochwasser am 28. Mai 1983 10,60 Meter Erste Überschwemmungen im

Ehranger Hafen in Trier. 10,80 Meter Erste Straßen in Trier-Pfalzel betroffen.

Der Ortskern ist bis zu einem Pegel

von 11,80 Meter geschützt. 11,20 Meter Erste Straßen in Trier-Euren betroffen. 11,28 Meter Jahrhunderthochwasser am 21. Dezember 1993 11,40 Meter Der Verteilerkreis Trier-Nord (A602)

wird überflutet. 11,50 Meter In Trier-Nord tritt die Mosel übers Ufer. 11,70 Meter Der Ortskern von Trier-Quint läuft zu,

auch Trier-Mitte/Gartenfeld betroffen. 11,80 Meter Der Stadtteil Trier-Süd läuft zu.

Feuerwehren sind gerüstet

Die Feuerwehren in der Region Trier haben sich bereits am Dienstag auf möglichen Starkregen vorbereitet. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bitburg-Land hat laut eigenen Angaben etwa 1.850 Sandsäcke bereitgestellt, um im Ernstfall schnell ausrücken zu können.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat die Feuerwehr gemeinsam mit dem THW Sandsäcke an bestimmte Brennpunkte gebracht - beispielsweise unterhalb des Bitburger Stausees. Auch entlang der Prüm seien die Freiwilligen Feuerwehren mit Sandsäcken ausgestattet worden. Die Feuerwehren gaben an, auch kleinere Bäche im Auge zu behalten.