Zwei mal überflutet: Hochwasserschutzkonzept in Dudeldorf vorgestellt

Hochwasser - die Gemeinde Dudeldorf hat es innerhalb kurzer Zeit zweimal getroffen. Ein neues Konzept soll die Orte in der Verbandsgemeinde Bitburger Land besser schützen.

In Dudeldorf, ein Ort mit 1.300 Einwohnern im Bitburger Land, haben die Bewohner schon Erfahrung mit Hochwasser. Schon 2018 wurden ganze Straßenzüge überflutet, Autos schwammen davon.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Überschwemmungen. Diesmal waren die Dudeldorfer allerdings besser vorbereitet, sagt Ortsbürgermeister Stefan Lonien. "Von Seiten der Gemeinde hatten wir 600 bis 700 Sandsäcke, die 2018 eingelagert wurden", so Lonien. Die seien kurzfristig von der Feuerwehr bereitgestellt worden, zur Absicherung der privaten Grundstücke und Häuser oder auch für die gemeindeeigenen Gebäude.

Brita Knappstein stellt den Bürgern von Dudeldorf das Hochwasserschutzkonzept vor. Dieses will vor allem Maßnahmen am Langebach umsetzen. Bei den Dudeldorfern kommt das gut an, denn der Langebach ist ihr Sorgenkind. SWR

Sorgenkind in Dudeldorf: der Langebach

Das reicht den Dudeldorfern aber noch nicht. Vor allem am Langebach, der mitten durch den Ort fließt, muss sich etwas ändern, finden die Bürger. Deshalb haben sie sich bei einer Bürgerversammlung am Montagabend informiert. Die Resonanz fällt positiv aus, denn auch das von der Verbandsgemeinde Bitburger Land in Auftrag gegebene Hochwasserschutzkonzept sieht Maßnahmen am Langebach vor.

Neues Hochwasserschutzkonzept

Brita Knappstein hat dieses Konzept im Ingenieurbüro mit entwickelt. "Die wichtigste Maßnahme für Dudeldorf ist einfach die Renaturierung und die Schaffung von Flutraum am Langebach", meint Knappstein. Auch am Ortsrand sollen Möglichkeiten zur Wasserrückhaltung geschaffen werden, denn: "Dudeldorf hat viele Außenflächen, die der Ortsmitte zufließen und innerorts gibt es wenig Möglichkeiten, um Sachen zu verbessern.“

Gewässerschutzstreifen, Dämme und Notabflüsse geplant

Konkret heißt das, auf den Feldern und an den Waldrändern rund um Dudeldorf sollen Ackerrandstreifen mit Hecken entstehen. Diese halten das Wasser auf den Feldern zurück. Auch Wirtschaftswege könnten zu Dämmen mit Notabläufen umgebaut werden. Im Ortskern empfiehlt die Expertin, die Bodenversiegelung zu verringern. Und: Eine alte Druckerei soll komplett abgerissen werden, um eine Aue für den Langebach zu schaffen. Trotzdem gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, so Brita Knappstein. "Also diese Maßnahmen sind gemacht für einen Starkregen bis Stufe 7 im Starkregenindex. Für die Katastrophenbereiche werden wir kleine Verbesserungen erzielen, aber man hat trotzdem noch ein Katastrophenereignis. Es wird immer Regenfälle geben, wo Wasser an der Oberfläche, also durch die Straßen abfließt."

Renaturierung und Rückhaltung auf 13 Kilometern

Um eine größtmögliche Wirkung zu erhalten, soll das Hochwasserschutzkonzept ganzheitlich gedacht werden, statt für jede Ortsgemeinde einzeln. Im Nachbarort Pickließem läuft etwa ein großer Teil des Wassers in die Bäche ein, die später in Dudeldorf für Überschwemmungen sorgen. Mit effektiven Vorsorgemaßnahmen könnte das verhindert werden. Darum plant die Verbandsgemeinde Bitburger Land das Hochwasserschutzkonzept auf einer Länge von 13 Kilometern zwischen den Ortsgemeinden Gindorf und Beilingen an der Grenze zur VG Speicher umzusetzen.

Die alten, hellgelb gestrichenen Gebäude einer Druckerei rechts vom Langebach sollen einer Aue weichen, um Platz für den Langebach bei Hochwasser zu schaffen. Stefan Lonien

Die Kosten für Hochwasservorsorge sind noch unklar

Der Gemeinderat in Dudeldorf muss nun entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Wie viel diese kosten sollen, steht noch nicht fest, unter anderem weil noch unklar ist, mit welcher Summe das Land Hochwasserschutzmaßnahmen in Zukunft fördern wird. Sicher ist aber: Am Langebach in Dudeldorf wird sich einiges ändern.