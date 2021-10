per Mail teilen

Am Trierer Moselufer in Zurlauben gibt es heute eine Hochwasserschutzübung. Nach Angaben der Stadt wird ein Teil des mobilen Hochwasserdeiches aufgebaut. Das mobile System ist insgesamt 1.400 Meter lang und soll vor allem die Innenstadt vor Hochwasser schützen. Der Moseldeich bietet Schutz bis zu einem Wasserstand von 11 Meter 40 am Pegel Trier. Beim Hochwasser von 1993 war dieser Wasserstand nur knapp unterschritten worden.