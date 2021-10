Maßnahmen-Paket Hochwasserschutz VG Saarburg-Kell

Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell will in den kommenden Jahren weiter in den Hochwasserschutz investieren. Hintergrund sei nicht nur das verheerende Hochwasser Mitte Juli, teilte die Verbandsgemeinde mit. Seit Jahren sei die Verbandsgemeinde im Hochwasserschutz aktiv. In den Ortsgemeinden sollen noch mehr Bäche renaturiert werden, um die Überschwemmungsgefahr zu reduzieren. In diesem Jahr seien die Arbeiten zur Renaturierung des Leukbachs im Bereich des Cityparkplatzes in Saarburg gestartet. In den kommenden Jahren sollen weitere Bäche renaturiert werden - beispielsweise der Kaselbach, der Serriger Bach und der Ockfener Bach. Auch die Feuerwehren sollen besser ausgestattet werden. So hätten bereits in diesem Jahr die Feuerwehren in Schoden, Kirf und in Merzkirchen-Körrig neue Fahrzeuge bekommen. Außerdem sollen Hauseigentümer über private Maßnahmen zum Hochwasserschutz verstärkt informiert werden.