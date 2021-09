Die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli hat an kommunalen Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Arzfeld Schäden von mehr als 3,3 Millionen Euro verursacht. In seiner Sitzung am Abend werde der Verbandsgemeinderat erste Beschlüsse zur schnellen Beseitigung der Schäden treffen, so der Bürgermeister. Allein in der Ortsgemeinde Waxweiler hat sich eine Schadenssumme von einer Million Euro angehäuft.