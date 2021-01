Das Hochwasser der Mosel geht zurück. Nachdem in der Nacht zum Sonntag der bisherige Höchststand von 6 Meter 30 erreicht wurde, sinken die Pegel. Der Pegel Trier lag am Montag um 6 Uhr bei 5 Meter 65. Das Hochwassermeldezentrum rechnet bis Mitte der Woche mit weiter sinkenden Pegelständen. Am Samstagmorgen ist in Enkirch ein Autofahrer trotz Absperrung in die überschwemmte Unterführung der B 53 gefahren und geriet mit seinem Wagen ins Hochwasser. Er konnte sein Auto zwar selbst wieder aus dem Wasser ziehen, die Feuerwehr musste aber ausrücken, weil aus dem Tank des Wagens Benzin ausgetreten war. Die Polizei warnt davor, wegen Hochwassers gesperrte Strecken zu befahren.