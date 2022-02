per Mail teilen

Viele Bewohner in Ralingen fragen sich, ob sie ihr Haus wieder aufbauen und mit dem Risiko leben wollen, dass das Wasser wieder kommt, sagt Ortsbürgermeister Alfred Wirtz.

Rund 70 Häuser waren von der Flut in Ralingen an der Sauer betroffen. Noch immer laufen die Sanierungsarbeiten. Die Arbeiten werden wohl noch bis in den Sommer andauern, sagt Ortsbürgermeister Alfred Wirtz (Grüne).