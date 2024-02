An vielen Orten gibt’s zurzeit Überschwemmungen. Deswegen hier ein paar Tipps, wie Sie sich am besten vor Hochwasser schützen können:

Am allerwichtigsten ist, dass man nicht in überschwemmte Keller gehen sollte. Wenn der Wasserspiegel zu hoch ist, lassen sich nämlich manche Türen nicht mehr öffnen. Und besonders wichtig ist es auch, den Strom für alle überschwemmten Räume, am besten schon vor einer Überschwemmung, auszuschalten, sonst herrscht Stromschlaggefahr!

Am einfachsten kommt das Wasser durch Fenster und Türen in die Häuser. Deshalb sollte man die, vor allem wenn sie sich in Bodennähe befinden, abdichten. Dafür gibt es spezielle Wasserdichte Platten. Wem das zu teuer ist, der kann auch Sandsäcke in Kombination mit Plastikplanen vor Türen und Fenstern aufbauen.