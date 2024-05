Im Ruwertal sind nach wie vor die Feuerwehren im Einsatz. Das Wasser der Ruwer geht aber langsam zurück. In Kasel sind mehrere Keller und Gärten vollgelaufen. Laut Feuerwehr sind zwei Straßen betroffen.

Die Feuerwehr ist schon die ganze Nacht im Einsatz. Sie werden unterstützt von Einsatzkärften aus dem Donnersbergkreis. Auch Anwohner waren die ganze Nacht Wach - viele von ihnen sagen, sowas hätten sie das letzte mal in den 90ern erlebt. Auch bei einem Gastronomiebetrieb in Kasel ist betroffen. Auch in Waldrach stehen mehrere Häuser im Wasser. Die Feuerwehr ist am abpumpen. In Mertesdorf hat es das Schwimmbad getroffen. Der Parkplatz und die gesamte Anlage ist überflutet.