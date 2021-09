per Mail teilen

Zuerst stand das Wasser der Kyll in der Wohnung von Heidrun König in Birresborn (Vulkaneifel). Jetzt soll die Versicherung den Schaden ersetzen. Doch die reagiert erstmal nicht.

Als im Juli die Kyll in Birresborn über die Ufer trat, hatte Heidrun König das Wasser 20 Zentimeter hoch in ihrer Ferienwohnung stehen. In ihrem Garten stand das Wasser sogar 1,80 Meter.

Versicherung meldet sich lange nicht

Ihren Schaden habe sie der Versicherung gemeldet, sagt sie.