Die Pegelstände der Mosel fallen derzeit, nachdem sie am Wochenende auf über sechs Meter gestiegen waren. Dennoch warnen Experten, Ende der Woche könnte die Mosel erneut über die Ufer treten.

Hochwasserexpertinnen wie Margret Johst vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz gehen davon aus, dass es am Wochenende weitere Regenfälle geben wird. Sie rechnet auch damit, dass es wärmer werden wird und damit der Schnee in den Bergen schmilzt.

"Derzeit liegt in den Vogesen, in denen die Mosel entspringt, etwa ein Meter Schnee." Dr. Margret Johst, Hochwasserexpertin vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

Die Expertin rechnet daher am kommenden Wochenende mit höheren Wasserständen der Mosel als in den vergangenen Tagen.

Hochwasservorhersagezentrale in Mainz überwacht Lage auch an der Mosel

Erreicht die Mosel am Pegel Trier sechs Meter, so ist das die erste Hochwassermarke. Die Hochwasservorhersagezentrale in Mainz, die seit Kurzem auch für die Mosel zuständig ist, ist ab dann besetzt. Bei 6,95 Meter wird die Schifffahrt auf der Mosel eingestellt. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Trier gilt dies für alle Schiffe und Boote- auch im privaten Bereich.

Pegel Trier Lage 3,50 Meter Normallage 6 bis 7 Meter Schifffahrt wird eingestellt; Hochwasser unter anderem in Kröv 7 bis 8 Meter Hochwasser unter anderem in Zeltingen, Graach, Mühlheim und Reil 8 bis 9 Meter Hochwasser unter anderem in Kinheim, Köverich und Enkirch 9 bis 10 Meter Hochwasser unter anderem in Trier-Ruwer 10 bis 11 Meter Katastrophenfall für die Stadt Trier wird ausgerufen 28. Mai 1983 (10,56 Meter), 23. Januar 1995 (10,33 Meter) und am 12. April 1983 (10,26 Meter) Über 11 Meter Hochwasser in Trier Einmal der Fall am 21. Dezember 1993 (11,28 Meter)

Die Gemeinde Lieser an der Mosel hat einen Hochwasserschutzdamm. Damit die Technik im Hochwasserfall funktioniert, wird dieser das ganze Jahr über von der Feuerwehr kontrolliert. In der Gemeinde wurden am vergangenen Wochenende bereits die erste Vorkehrungen getroffen.

"Wir haben jetzt am Wochenende in der Ortsmitte das Tor des Hochwasserschutzdamms geschlossen. Das Wasser stand ungefähr, drei, vier Meter davor." Jochen Kiesgen, Ortsbürgermeister von Lieser

Der Ortsbürgermeister von Oberbillig, Andreas Beiling, ist ebenfalls in Habachtstellung, wie er sagt. Am vergangenen Wochenende war die Situation entspannt, sagt Beiling. Im Laufe der Woche werde man die Pegel in Trier und Perl im Blick behalten. Wenn bestimmte Prognosen vorliegen, dann wird entschieden, ob mit dem Aufbau begonnen werde. In Oberbillig sei man ein eingespieltes Team.