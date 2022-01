Straßen überflutet und Keller vollgelaufen

Im Kreis Birkenfeld wurden bereits in mehreren Orten Keller und Straßen überflutet. Das hat der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

So sei unter anderem in Brücken die Traun über die Ufer getreten, der Hambach habe in Oberhambach für Überschwemmungen gesorgt. In mehreren Hunsrück-Gemeinden stand das Wasser bereits in einigen Kellern.

Spundwände in Fischbach aufgebaut

In der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat die Feuerwehr nach Angaben des zuständigen Wehrleiters in Fischbach sogenannte Spundwände angebracht: Eine vorsorgliche Maßnahme, um den Ort vor dem Wasser des Fischbachs zu schützen. Er hatte bei einer Überschwemmung im Jahr 2018 für große Schäden gesorgt. Auch in Mittelreidenbach seien vorsichtshalber Sandsäcke aufgeschichtet worden. Dort habe es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Überschwemmungen gegeben.

In Hoppstädten-Weiersbach sei die Nahe bereits über die Ufer getreten. Nach Angaben der Feuerwehr entspanne sich die Lage derzeit aber. Der Pegel der Nahe sei rückläufig.

In Fischbach im Hunsrück sichert die Feuerwehr mit Spundwänden den Ort vor eventuellen Überflutungen des Fischbachs. Foto Hosser

Menschen an der Mosel bereiten sich vor

Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums hat der Pegel Trier die Marke von sieben Metern fast erreicht. Morgen wird ein Pegel von etwa 7,85 Meter erwartet. An der Mosel wird in den kommenden Stunden mit einem deutlich steigenden Pegel gerechnet. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums hat der Pegel Trier die Marke von sechs Meter bereits überschritten. Am Mittwoch wird ein Pegel von etwa 7,85 Meter erwartet.

In Reil werden Keller leergeräumt

Sollten die Hochwasser-Prognosen zutreffen, würde dies bedeuten, dass auch erste Keller überflutet werden. Insbesondere in den Gemeinden, in denen es keinen Hochwasserschutz gibt, wie beispielsweise in Reil an der Mittelmosel (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dort bereiten sich die Menschen bereits vor, in dem sie ihre Keller räumen.

Feuerwehren im Einsatz

Wegen des anhaltenden Regens gibt es auch in anderen Orten der Region Trier bereits Überflutungen.

In Neuerburg in der Verbandsgemeinde Südeifel sind bereits erste Straßen überflutet worden. Steil TV

An der Nims und an der Salm in der Eifel hatten sich die Feuerwehren bereits auf Überschwemmungen kleiner Bäche und Flüsse vorbereitet. In Salmtal in der Eifel hat das THW vorsichtshalber Sandsäcke gefüllt. In Bitburg-Stahl hat die Nims eine alte Mühle überschwemmt. Die Feuerwehr pumpt dort gerade das Wasser aus.

Verstopfter Abfluss sorgt für Überflutungen

In Bettingen in der Verbandsgemeinde Bitburger-Land ist nach Angaben von Ortsbürgermeister Jürgen Holbach der Bach Schrödersgraben stark angeschwollen. Nach Angaben des zuständigen Feuerwehrinspekteurs war der Abflussschacht des Baches mit Laub und Ästen verstopft, weshalb er nicht abfließen konnte.

An dem Bach kommt es laut Ortsbürgermeister immer wieder zu Problemen. Unter anderem bei der Juli-Flut im Sommer 2021 sei dort eine Stützmauer weggebrochen. Das neue Hochwasserschutzkonzept sei aber noch nicht umgesetzt worden. In Bickendorf wurde laut Feuerwehr ein Feuergerätehaus mit Platten vor dem Wasser gesichert. Dort habe die Nims bereits eine Straße überflutet.

Die Pegel der Nims und der Salm sind nach Angaben der Feuerwehr aktuell dabei, wieder zu fallen. Es bleibe abzuwarten ob die vorausgesagten Schauer für heute Abend die Bäche wieder steigen lässt, so die Feuerwehr.

Eine Übersicht darüber, wann welche Straßen überflutet und gesperrt sind, gibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hier.

