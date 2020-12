Die Polizei sucht Zeugen zum Brand eines Hochsitzes in Hermeskeil. Wie die Polizei mitteilte, war der Hochsitz in der Gemarkung „Vor Buchenwald“ am Samstagabend gegen 18 Uhr 30 in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Geisfeld, Rascheid und Hermeskeil löschten den Brand. Der Hochsitz wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.