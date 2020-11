Die Hochschule Trier bietet ein Fernstudium im Fach Informatik an. Wie die Hochschule mitteilte, kann das Masterstudium berufsbegleitend durchgeführt werden. Man braucht dafür weder Abitur noch ein Erststudium in Informatik, muss dann aber eine Eignungsprüfung absolvieren. Das Studium richtet sich gezielt an Quereinsteiger und bietet mehrere Varianten von Abschlüssen bis zur Promotion. Das Studium berechtigt für die Laufbahn im höheren Dienst in der öffentlichen Verwaltung. Am 11. Dezember bietet die Hochschule online eine Informationsveranstaltung.