Hochschule feiert 15 Jahre Campus Gestaltung

Der Campus Gestaltung der Hochschule Trier feiert heute sein 15jähriges Jubiläum am Standort Paulusplatz. Die Feier am Abend in der Aula wird ab 19 Uhr live im offenen Kanal Trier übertragen.

Zum „Campus Gestaltung“ der Hochschule Trier gehören sechs Fachrichtungen - unter anderem Architektur, Modedesign und Kommunikationsdesign sowie der Bereich Edelstein und Schmuckdesign Idar-Oberstein. Die Tradition am Paulusplatz reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1830 wurde dort die Baugewerkeschule gegründet, dann auch die Werkkunstschule. Heute setzt sich der Campus Gestaltung mit etwa 1.000 Studierenden der Hochschule Trier zufolge für gesellschaftlich relevante und nachhaltige Gestaltung mit digitaler Technologie ein.