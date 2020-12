Entgegen dem bundesweiten Trend haben an der Hochschule Trier in diesem Jahr mehr junge Leute mit einem Studium begonnen als vor der Coronapandemie. Wie die Hochschule mitteilte, haben sich 5,5 Prozent mehr Erstsemester eingeschrieben als im Jahr zuvor. Bundesweit waren es 4 Prozent weniger Studienanfänger. In Studiengängen wie Elektrotechnik oder Informationstechnik sei der Unterschied noch größer, so die Hochschule Trier. An der Hochschule Trier gab es etwa 1000 Erstsemester. Durch den früh festgelegten Vorlesungsbeginn Ende September habe man die neuen Studierenden fünf Wochen lang gut vorbereiten können, bis im November zwangsläufig alles auf Onlineangebote habe umgestellt werden müssen, so die Hochschule Trier.