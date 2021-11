Die Hochschule Trier und der Umweltcampus Birkenfeld beteiligen sich an der heute beginnenden Nachhaltigkeitswoche an Hochschulen in Rheinland- Pfalz. Nach Angaben der Hochschule gibt es morgen eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit und Mode. Am Donnerstag geht es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Woche soll dazu dienen einen Einblick in verschiedene Facetten der Nachhaltigkeit zu bekommen. Wegen Corona finden die meisten der rund 30 Veranstaltungen online statt.