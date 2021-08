Der Umwelt-Campus Birkenfeld und der Campus Gestaltung in Trier haben ein sogenanntes Fairtrade-Siegel verliehen bekommen. Das hat die zuständige Hochschule Trier mitgeteilt. Der Verein Transfair aus Köln vergibt das Siegel dafür, dass fairer Handel am Campus gefördert wird. Als Grund nennt die Hochschule unter anderem das Essensangebot an den Campussen und Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit in der Mode. Die Universität Trier bekam im Jahr 2018 als erste Hochschule in Rheinland-Pfalz das Siegel Fairtrade University; deutschlandweit sind es den Angaben zufolge rund 30.