Medienberichten zufolge könnte der chinesische Besitzer des Flughafens Hahn verstaatlicht werden. Experten zufolge könnte der angeschlagene Hunsrück-Flughafen von einer Verstaatlichung des Mehrheitseigners HNA profitieren.

Laut dem Branchenexperten Christoph Brützel könnte die Verstaatlichung des Mischkonzerns HNA durch den chinesischen Staat das Unternehmen finanziell stabilisieren - und damit auch den Flughafen Hahn. HNA hatte in der Vergangenheit finanzielle Probleme. Immer wieder gab es daher auch Spekulationen darüber, dass sich diese finanziellen Probleme auch auf den defizitären Flughafen Hahn auswirken könnten.

Experte: "China plant langfristig"

Darüber hinaus glaubt der Branchenexperte, dass China mit dem Flughafen Hahn langfristige politische Ziele verfolgt. Das sei auch der Grund gewesen, warum HNA den Flughafen gekauft habe. "Der Flughafen ist nicht gekauft worden, um kurzfristige Gewinne zu erwirtschaften", so Brützel. Wäre das möglich gewesen, hätten auch andere Firmen Interesse am Hahn gehabt.

Hahn als Brückenkopf für China in Europa?

Brützel glaubt, dass der Flughafen Hahn in Zukunft als Brückenkopf für die Chinesen in Europa dienen könnte. Er geht aber nicht davon aus, dass in China diese Entscheidung schon getroffen ist. "Derzeit wirft die Regierung in China viele Steine in den Fluss. Noch ist aber nicht klar, über welchen sie dann auch laufen wird."

HNA-Manager dementiert Gerüchte

Ein hochrangiger Manager von HNA soll gegenüber der chinesischen Wirtschaftszeitung "China Business" die Übernahmegerüchte dementiert haben. Das berichtet das Handelsblatt. Am Donnerstag hingegen hatte die Finanzagentur Bloomberg berichtet, dass HNA von der südchinesischen Provinz Hainan übernommen werden und die Flugzeugsparte Hainan Airlines verkauft werden soll.