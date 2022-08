Brände in der Region Trier: Vogel löst Feuer aus, Heuballen brennen ab

per Mail teilen

In der Region Trier haben wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit erneut mehrere Flächen gebrannt. In der Eifel löste ein Vogel ein Feuer aus.

Ein Vogel hat am Vormittag zwischen Oberstadtfeld und Neroth in der Eifel einen Flächenbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, verursachte er beim Überfliegen einer über das Feld verlaufenden Stromleitung einen sogenannten Erdschluss. Daraufhin entzündete sich das trockene Feld auf etwa 500 Quadratmetern. Der Brand war laut Polizei schnell unter Kontrolle.

Feuer im Weinberg bei Schweich

In Schweich kam es nach Angaben der Polizei am Nachmittag zu einem größeren Flächenbrand in einem Weinberg. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Im Weinberg bei Schweich hat eine Böschung Feuer gefangen. Steil TV

Flächenbrand auch bei Wasserbillig

In der Nähe der Autobahn bei Wasserbillig fingen ebenfalls am Nachmittag auf einem Feld zahlreiche Heuballen Feuer. Wie der luxemburgische Verkehrsservice mitteilte, kam es in diesem Bereich zu viel Qualm- und Rauchentwicklung. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Zwei Aus- und Abfahrten bei Wasserbillig seien wegen des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt worden.