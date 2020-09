In Luxemburg ist Dienstag der bisher gültige Hitzerekord geknackt worden. Mit 35,2 Grad wurde in Steinsel die höchste Temperatur an einem Septembertag gemessen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1838. Der bisherige Rekord lag bei 34 Grad und war am 6. September 1949 in Grevenmacher aufgezeichnet worden.